0553 313 94 23

"Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar"

- Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin:- "(Galatasaray karşılaşması) Zor bir maç olacak. Dolu tribünler önünde oynayacağız ama Trabzonspor, bu tür zor maçları oynamaya ve kazanmaya alışık bir takımdır"- "Bu takım mücadelesiyle buralara geldi. Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koydular, aynı mücadeleyi Galatasaray maçında da göstermek için iyi çalışıyorlar"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:04
"Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar"


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, bordo-mavili takımın büyük maçlar daha iyi oynadığını söyledi.

Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptıkları karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Galatasaray maçına odaklandıklarını aktardı.

Kupa maçlarının iki aşamalı olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz Sivas'ta kupa finali oynamak, kupayı müzemize getirmek istiyoruz. İlk maçta avantajlı sonuç elde edemesek de Trabzonspor takımı her sahada kazanacak güçtedir." diye konuştu.

Şahin, Galatasaray ile hafta sonunda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, "Rakibimiz karşısında alacağımız 3 puanın önemini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Dolu tribünler önünde oynayacağız ama Trabzonspor, bu tür zor maçları oynamaya ve kazanmaya alışık bir takımdır." değerlendirmesinde bulundu.


- Büyük maçlarda yenilgisi yok


Şahin, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenip Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalarak üç büyük rakipleri karşısında yenilgi görmemelerine ilişkin ise, "Hep dediğimiz bir söz var. Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar. Yine kazanan takım olmak istiyoruz. Kazanmamız halinde rakibimizle puan farkını kapatarak zirveden kopmayacağız. Takım bunun bilincinde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou gibi oyuncular katarak flaş transferler yapmasının maçının favorisi olacağı anlamına gelmediğini de kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Belki dar kadromuz var ancak oyuncularımız sakatlıklara rağmen büyük bir özveriyle, ekip ruhuyla oynuyor. Teknik direktör Ünal Karaman özenle onları maça hazırlıyor. Bizim de genç ve deneyimli oyuncularımız kadromuzda var. Yıldızları, yıldız adayları olan bir takımız. Bu takım mücadelesiyle buralara geldi. Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koydular, aynı mücadeleyi Galatasaray maçında da göstermek için iyi çalışıyorlar. Kazanıp şehrimize 3 puanla dönmek amacındayız. Takımımıza güveniyoruz."

Haluk Şahin, sakatlığı bulunan oyuncuların durumunun antrenmanlarda netlik kazanacağını anlatarak, "Oyuncularımızın sağlığı önemli. Onlardan uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. Durumlarına göre karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:04
  1. Futbol
  2. Haluk Şahin
  3. SporToto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya tepki
    1. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Plastik atık kimyasal işlemle temiz..
    4. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    5. Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
    6. İngilizler yazdı! 'İstanbul'da 5.8'lik..
    7. Global Capital'den Akbank'ın..
    8. Yeni işçinin primi devletten
    9. Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    10. "Aile sağlam olursa merhamet dünyaya..
    11. Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit..
    12. İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de
    13. İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması..
    14. Nazire Dedeman bugün ebediyete..
    15. Bina çökmesine dair çarpıcı analiz:..
    16. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    17. Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı..
    18. ASO 55. Yıl Ödül Töreni
    19. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık..
    20. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...