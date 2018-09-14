Trabzonspor Burak Yılmaz'ı sildi! İşte yeni takım kaptanı...

Trabzonspor'da çıkan maaş krizi sonrası Burak Yılmaz'ın kaptanlığı elinden alınmıştı. Bordo-mavililer yeni kaptanını resmen duyurdu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre, yeni kaptan Arjantinli yıldız Jose Erneso Sosa oldu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa'ya verildi.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak'ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi.