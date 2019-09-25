Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?25 Eylül 2019 Çarşamba 14:09
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının detayları…
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor 29 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
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