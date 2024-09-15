Trabzonspor evinde Beşiktaş ile berabere kaldı

90' Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, 10 kişi tamamladığı maçta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı.

90' Oyuncu değişikliği: Eren Elmalı - Arif Boşluk

90' Oyuncu değişikliği: Denis Drăguș - John Lundstram

90' Oyuncu değişikliği: Cihan Çanak - Ozan Tufan

90' Trabzonspor'da hava topuna yükselen Cihan Çanak, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Oyuna durdu.

90' Maçın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

88' Oyuncu değişikliği: Gedson Fernandes - Salih Uçan

85' Masuaku, soldan ceza sahasına girdi ve Malheiro'yu geçmek isterken yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcular, aldatmaya yönelik hareketten sarı kartı da bulunan Masuaku için hakeme itiraz etti.

83' Sarı Kart - Uğurcan Çakır

80' Hakem Ali Şansalan, Cihan'ın Masuaku'ya yaptığı müdahale sebebiyle oyunu durdurdu. Hücuma kalkan Beşiktaşlı oyuncular karara itiraz etti.

79' Oyuncu değişikliği: Simon Banza - Muhammed Cham

78' Oyuncu değişikliği: Jonas Svensson - Onur Bulut

78' Oyuncu değişikliği: Ciro Immobile - Mustafa Hekimoğlu

77' Sarı Kart - Mert Günok

77' Trabzonspor'da iki oyuncu kendini yere bıraktı.

76' Draguş, Muci'den topu kaptı ve hemen ilerideki Banza'ya gönderdi. Banza, hızla rakip yarı alana topu taşıdı, ceza sahasına girerken şuta hazırladı kendini ancak savunma burada araya girdi.

72' Beşiktaş etkili geldi. Semih sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına girdi ve çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmada Pedro Malheiro son anda ayak koydu.

67' Oyuncu değişikliği: Milot Rashica - Semih Kılıçsoy

66' Oyuncu değişikliği: Moatasem Al-Musrati - Ernest Muci

64' Sol kanattan hücuma katılan Masuaku, kale sahasına yüksek bir orta gönderdi. Uğurcan topu kontrol etti.

61' KALECİ UĞURCAN! Sol kanattan içeri yapılan ortaya Rafa Silva, topuğuyla vuruşunu yaptı, Kaleci Uğurcan ters ayakta yakalanmasına rağmen kalesine giden bu topu iyi bir refleksle çıkardı.

60' Beşiktaş oyunun hakimiyetini eline geçirdi.

56' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Ceza sahasında kafalardan seken topa gelişine sert vuran Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.

53' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topla buluşan Svensson'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu üstten oyun alanını terk etti.

51' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku orta şut karışımı bir vuruş yaptı, Uğurcan güçlükle topu kornere çeldi.

48' Masuaku sol kanattan üst üste çalımlarla topu sürükledi ve ceza alanına girdi. Yaptığı sert ortada topa kimse dokunamadı.

46' Oyuncu değişikliği: Enis Bardhi - Cihan Çanak

46' Oyuncu değişikliği: Mislav Orsic - Denis Drăguș

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Devre Arası : Maçta ilk yarı 1-1 tamamlandı.

45' 45+5: Beşiktaş'ta Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan topu kornere gönderdi.

45' Sarı Kart: Enis Bardhi

45' Sarı Kart: Moatasem Al-Musrati

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

43' Simon Banza orta alanda Felix Uduokhai ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

39' GOL! Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle skoru eşitledi. Rakip ceza sahasında seri paslaşan siyah-beyazlılarda, Svensson'un sağdan içeri gönderdiği pasta Gedson, önüne gelen topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi.

38' Beşiktaş tüm hatları ile rakip yarı alanda.

36' KAÇTI! Trabzonspor ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, soluna giden topu harika çıkardı.

31' Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

30' KAÇTI! Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Svensson, pasını içeri yerden gönderdi. Rafa Silva'nın çaprazdan topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

29' Bu dakikalarda Beşiktaş, topla daha çok oynayan taraf konumunda.

25' Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

21' Sol kanattan içeri kat eden Masuaku, ortasını içeri çevirdi. Savunma kafayla karşıladı. Dönen topu alan Gedson, kale sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17' GOL! Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun golüyle maçta öne geçti. Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

14' Sarı Kart - Arthur Masuaku

13' Kırmızı Kart - Edin Visca - Trabzonspor 10 kişi kaldı.

12' Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

10' Kendi yarı alanının son metrelerinde sol iç boşlukta topla buluşan Rafa Silva, Visca'nın arkadan yaptığı hareket sonrası yerde kaldı.

7' Sol kanatta geniş boşluk yakalayan Orsic, ceza sahasına girerken içeri orta denedi. Savunma topa ayak koydu.

3' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1' Akyazı'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK MAÇI

Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanında galibiyet ararken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörleri Şenol Güneş yönetiminde ilk maçlarına çıkacak.

İLK MAÇINA ÇIKACAK

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 140. MAÇI

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.