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Spor Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Spor

Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 12:31:00 -
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Sezonun ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.


Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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