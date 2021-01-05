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Spor Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Spor

Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:31:51 -
Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 3 gol kaydetti.




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