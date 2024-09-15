Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerde Edin Visca 13. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "10 kişi mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu doğru. Visca, değerli bir oyuncu ama kırmızı kartı doğruydu. Fakat aynı VAR benzer pozisyonda devreye girmedi. Hakem, tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak zor. En sonlarda penaltı beklediler. Hakem, sahaya Beşiktaş forması ile çıksaydı daha rahat olurdu." ifadelerini kullandı.