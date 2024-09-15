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Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’

Yeniakit Publisher
2024-09-15 23:02:00 - 2024-09-16 00:17:55
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından konuştu. Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi ve "Hakem bugün bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerde Edin Visca 13. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "10 kişi mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu doğru. Visca, değerli bir oyuncu ama kırmızı kartı doğruydu. Fakat aynı VAR benzer pozisyonda devreye girmedi. Hakem, tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak zor. En sonlarda penaltı beklediler. Hakem, sahaya Beşiktaş forması ile çıksaydı daha rahat olurdu." ifadelerini kullandı.

 

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