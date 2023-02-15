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Spor Trabzonspor-Basel maçının hakemi belli oldu
Spor

Trabzonspor-Basel maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Donatas Rumsas yönetecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 07:42:00 -
Trabzonspor-Basel maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Donatas Rumsas yönetecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel’i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma 20.45’te başlayacak.

Mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas’ın yardımcılıklarını ise Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

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