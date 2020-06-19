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Spor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:57:34 -
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


- "Bir futbolcunun hayatında iki kupa birden kazanma şansı her zaman gelmez"


Öte yandan, kaptan Jose Sosa için antrenman öncesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Çimşir ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada Sosa, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kutlama için herkese teşekkür ediyorum. Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Bir futbolcunun hayatında iki kupa birden kazanma şansı her zaman gelmez. Umarım bunu hep birlikte başarırız. Birimizin başarısı, hepimizin başarısı demektir. Umarım hep birlikte hedefimizi gerçekleştirerek mutlu sona ulaşırız."

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