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Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda

- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 128. kez sahaya çıkacak- Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 49 galibiyet aldı, 45 kez yenildi- Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 169 gol gördü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda


ATİNA (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.


- UEFA'da 80. maç


Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 105 gol gördü.


- Avrupa performansı


Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 127 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 28 10 7 11 24 34
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası 79 32 21 26 108 104
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
Toplam 12749 33 45 164 168


- En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.


- İlk kez Yunanistan takımı


Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.

Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
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