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Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçından notlar

- Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, geçen haftaki Kayserispor maçına göre Olcay Şahan'ın yerine Onazi'ye görev vererek ilk 11'de tek değişiklik yaptı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25
Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçından notlar


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'un ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Olcay Şahan'ın yerine, sakatlığı düzelen Ogenyi Onazi'ye görev verdi.

Kayserispor maçı öncesi hem sakatlığı hem de cezası bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile yapılan maçın kadrosunda yer almayan Nijeryalı oyuncu Onazi, ligde 1 hafta sonra formasına kavuştu.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı olduğu Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Kucka da kadroda yer almadı.

Trabzonspor taraftarları, Atiker Konyaspor maçına çok fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar bulunurken yaklaşık 500 konuk ekip taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25
  1. Maçtan notlar
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Trabzonspor

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