Trabzonspor aradığı stoperi buldu! Gaston Campi...
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor Portekiz takımlarından Chaves'de kiralık olarak oynayan Gaston Campi'yi transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.07 Haziran 2019 Cuma 14:47
Trabzon’un, Portekiz’in Chaves takımında bu sezon kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki stoper için resmi teklifi yaptığı Arjantin basınında yazıldı.
Chaves’in sezonun ikinci yarısında Marcao’nun yerine kiraladığı Campi’nin bonservisi Estudiantes kulübünde bulunuyor. Trabzonspor Campi’nin bonservisi için Estudiantes kulübüne 1.3 milyon dolar teklif etti.
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