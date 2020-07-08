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Spor

Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

Bordo-mavililer, Galatasaray maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:52:42 -
Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Galatasaray maçına göre 2 değişikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde Fraport TAV Antalyaspor karşısında sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine kart cezasını tamamlayan Portekizli futbolcu Pereira'ya görev verdi.

Çimşir, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yokluğunda Campi'yi tercih ederken cezası tamamlanan Hosseini ise yedek kulübesinde yer aldı.

Karadeniz ekibinde Da Costa'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.


- Nwakaeme, yedek kulübesinde


Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Nwakaeme yine yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe ile oynanılan kupa maçında kasık sakatlığı geçirdikten sonra Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen, Galatasaray maçında da oyunun son bölümünde görev alan Nijeryalı futbolcu, 11'e dahil edilmedi.


- Antalyaspor'da 16 kişilik kadro


Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı nedeniyle 16 kişilik kadroyla maça çıkabildi.

Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka, ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesi sağanak etkili oldu. Temmuz ayında sıcak hava şartlarına karşın maç serin ve yağışlı bir havada oynandı.


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