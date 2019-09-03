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Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı

03 Eylül 2019 Salı 11:08
Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı


TRABZON (AA) - Trabzonspor, sezon başında Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj Kulübünden 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığı Nemanja Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar Balıkesirspor Kulübüne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hak edişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

Andusic, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi eleme turları ve Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada süre alamamıştı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:08
  1. Futbol
  2. Nemanje Andusic
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor

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