Trabzonspor-Alanyaspor finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor finalde karşılaşacak. Peki Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor-Alanyaspor maçı nerede oynanacak? Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi kim? İşte tüm bu soruların cevabı...
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Maç ne zaman? Saat kaçta?
Final karşılaşması bu akşam saat 21.30’da oynanacak.
Maç nerede oynanacak?
İki takım Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Maçı hangi hakemler yönetecek?
Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR’da da Emre Malok görev yapacak.