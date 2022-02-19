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Spor Trabzonspor 5 eksikle Alanya'ya gitti
Spor

Trabzonspor 5 eksikle Alanya'ya gitti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için özel uçakla Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:11:00 -
Trabzonspor 5 eksikle Alanya'ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçak ile Alanya'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.

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