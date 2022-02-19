Trabzonspor 5 eksikle Alanya'ya gitti
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için özel uçakla Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçak ile Alanya'ya hareket etti.
Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.