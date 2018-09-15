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Trabzonspor 3 büyüklere fark attı!

Trabzonspor, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 kişilik takım kadrosunda altyapısından tam 10 oyuncuya yer vererek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig devlerine bu alanda fark attı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
Trabzonspor 3 büyüklere fark attı!

Süper Lig'in 2018-2019 sezonu için takımlar, kadrolarını Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Yabancı sayısı ve altyapının sıkça tartışıldığı bu dönemde Trabzonspor, bildirdiği 28 kişilik kadrosuyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, yeni sezonda 13 yabancı ismin yanı sıra, altyapıdan 10 futbolcuyu listesine yazdı.

Son dönemde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi önemli genç isimleri altyapısından Türk futboluna kazandıran Fırtına, üç büyüklere de fark attı.

Trabzonspor'un 10 altyapı oyuncusu bildirimine karşılık, Galatasaray 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu ile 12 yabancı bildirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 4 altyapı kökenli futbolcunun haricinde 14'er yabancı oyuncuyu 28 kişilik lig kadrosuna yazdı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
  1. Trabzonspor
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
  5. Alt yapı
  6. Alt yapıdan yetişen oyuncu
  7. yeni kadrolar
  8. Trabzonspor fark attı
  9. gençlere şans verdi
  10. Süper Lig

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