Trabzonspor 3 büyüklere fark attı!

Süper Lig'in 2018-2019 sezonu için takımlar, kadrolarını Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Yabancı sayısı ve altyapının sıkça tartışıldığı bu dönemde Trabzonspor, bildirdiği 28 kişilik kadrosuyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, yeni sezonda 13 yabancı ismin yanı sıra, altyapıdan 10 futbolcuyu listesine yazdı.

Son dönemde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi önemli genç isimleri altyapısından Türk futboluna kazandıran Fırtına, üç büyüklere de fark attı.

Trabzonspor'un 10 altyapı oyuncusu bildirimine karşılık, Galatasaray 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu ile 12 yabancı bildirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 4 altyapı kökenli futbolcunun haricinde 14'er yabancı oyuncuyu 28 kişilik lig kadrosuna yazdı.