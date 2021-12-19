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Spor Trabzonspor 21'lik golcünün peşinde
Spor

Trabzonspor 21'lik golcünün peşinde

Ligde fırtınalar estiren lider Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu da şekillendirmek için tüm gücüyle çalışıyor..

Yeniakit Publisher
2021-12-19 15:05:00 -
Trabzonspor 21'lik golcünün peşinde

Ligde fırtınalar estiren lider Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu da şekillendirmek için tüm gücüyle çalışıyor..

Henüz devre arası olmadan Kouassi transferiyle planlı yönetim açısından alkışları toplayan Trabzonspor sezon sonu için de çalışmalara şimdiden başladı.

Karadeniz ekibinin, Sırbistan ekibi Radnik'te forma giyen 21 yaşındaki golcü Uros Milovanovic'i takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon Sırp temsilcisiyle 19 maça çıkıp, 7 gol, 2 asistle oynayan genç oyuncunun dikkatleri üzerine çektiği ve Trabzonspor'un radarına girdiği kaydedildi.

Genç ve potansiyelli isimleri gözlemleyen Bordo-Mavililer, Milanovic'in performansını sezon sonuna kadar yakından takip edecek. 1.90'lık kule forvet gollerine ve iyi oyununa devam ederse genç oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunulacak. 

Avcı'nın da onayı olursa Milanovic için Trabzonspor yönetimi yaz aylarında resmi teklifle Radnik'in kapısını çalacak. 

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