Trabzonluların yeni başkanı Aşçıoğlu

Seçimin ardından açıklama yapan Yaşar Aşçıoğlu, “Aday listesini oluştururken bürokrasi ve iş dünyasından ülkemizin çok yakından tanıdığı birçok isimle omuz omuza verdik, TİAB çatısı altında kader birliği yapmak üzere adeta Bakanlar Kurulu gibi güçlü bir liste oluşturduk. Her birimiz, aynı amaçlar uğruna; yani ülkemizin gelecek hedeflerine destek vermek amacıyla bir araya geldik. Bir ülkeyi geleceğe taşıyacak olan eğitim ve kültürel gelişim gibi ulvi görevler çevresinde daha çok gence ulaşmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istiyoruz. Bu projeleri oluşturmak ve sonrasında da uygulamak için öncelikle hemşerilerimizi kaynaştıracağız, ardından mevcut güç birliği ile gelişen ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sağlamak adına elimizden geldiğince birlik ve beraberlik içinde çalışacağız” dedi.

TİAB’IN YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Onursal Başkanlığını Atalay Şahinoğlu’nun yaptığı Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nin Yönetim Kurulu, Yaşar Aşçıoğlu’nun liderliğinde; Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Koç, Ahmet Nur Çebi, Ali Uzunay, Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Can Çobanoğlu, Erol Aksoy, Fazlı Çilingir, Hadi Salihoğlu, Hayat Bayramoğlu, İsmail Pepe, Mehmet Atalay, Mustafa Akyüz ve Sefa Bayar Yavuz’dan oluşuyor. Denetim Kurulu’nda Burhanettin İbrahimağaoğlu, Mustafa Topaloğlu ve Nihat Uzunoğlu, Disiplin Kurulu’nda Ahmet Tüfekçi, Kenan Kum ve Köksal Şengün, Üye Değerlendirme Kurulu’nda da Mustafa Günaydın, Ömer Okutan ve Recep Aydın yer alıyor.