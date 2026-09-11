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Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Fenerbahçe18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

#1
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 biterken 90 dakika sonunda yaşananlar dünya gündemine oturdu.

#2
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması ardından ise sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın bu istifanın kabul edilmediğini duyurmasına dış basında geniş yer ayrıldı.

#3
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Fenerbahçe'nin Frankenstein temalı koreografisinin de ilgi çektiği görüldü. Avrupa basınından öne çıkan bazı haberler şöyle:

#4
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Corriere dello Sport: "Fenerbahçe'de şok karar: Roma beraberliğinin ardından teknik direktör Kartal basın toplantısında istifasını açıkladı." "Türk kulübü 18 yıl aradan sonra Avrupa'nın en üst düzey yarışmasına geri döndü ve taraftarları tribünlerde Frankenstein temalı bir gösteri sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi."

#5
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

La Gazzetta dello Sport: "Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar! Hoca istifa etti, başkan 'görevde' dedi: 'Ona şişe fırlattılar.'"

#6
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

AS: "Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İsmail Kartal, Roma beraberliğinin ardından istifa etti."

#7
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Marca: "Türkiye'de Kaos: Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifasını duyurdu. Daha sonra kulüp başkanı istifasını reddetti... Gerçeküstü. Ne oldu?"

#8
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Sky Sport İtalya: "Güçlü bir elektrik şokunun ardından ortaya çıkan dev bir Frankenstein posteri ve çok net bir mesaj: "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü."

#9
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

"Fenerbahçe'de sansasyonel haber: Teknik direktör İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında kısa bir konuşmayla istifasını açıkladı:

#10
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

‘Oyunculara, taraftarlara ve personele teşekkür ederim. Başka soru istemiyorum. Bu akşam görevimden ayrıldım. Kulübün ilerlemesi için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönme niyetim yok.’ Ancak dakikalar içinde detaylar ortaya çıktı: Teknik direktörün tribünden atılan bir şişeyle vurulduğu iddia edildi.

#11
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Kartal'ın sözlerinin hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım doğrudan müdahale etti."

#12
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

The Sun: "Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından istifa etti.

#13
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

Şok edici açıklama, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bitiminden sadece birkaç dakika sonra geldi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçtan sonra istifasını kabul etmeyi reddetti."

#14
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

L'Equipe: "Fenerbahçe'de şok: Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin hemen ardından teknik direktör İsmail Kartal istifasını açıkladı."

#15
Foto - Roma maçı sonrası istifa etmişti: Avrupa'da İsmail Kartal'ı konuşuyor!

A Bola: "Türkiye'de ortalık karıştı: Fenerbahçe başkanı teknik direktörün istifasını reddetti."

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