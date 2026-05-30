Trabzon’dan batıya dönüş kabusu: Ankara ve İzmir yolları tamamen kilitlendi

Trabzon’dan hareket eden sürücüler için çile daha Karadeniz Sahil Yolu’nda başladı. Giresun ve Ordu geçişlerindeki şehir içi kavşaklarda araç kuyrukları kilometreleri bulurken, asıl kilitlenme yolların ayrıldığı kavşak noktalarda yaşanıyor:

Ankara rotası: Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Samsun-Havza-Kavak hattı ile Ankara girişindeki Kırıkkale sapağı adeta devasa bir otoparka dönüştü. Normalde 9 saat süren Trabzon-Ankara yolculuğu 16 saati aşmış durumda.

İzmir rotası: Karadeniz’den Ege’ye uzanan uzun hatta ise sürücüler hem Amasya-Çorum güzergahında hem de Marmara üzerinden sapanlar Bursa-Balıkesir hattında dur-kalk trafikte mahsur kaldı. Trabzon-İzmir arası seyahat süresi bazı noktalarda 24 saate yaklaştı.

Gerek Ankara gerekse İzmir istikametinde saatlerdir direksiyon sallayan, dinlenme tesislerinde ve akaryakıt istasyonlarında yer bulamayan vatandaşlar, "Trabzon’dan İzmir’e gitmek için yola çıktık, daha yolun yarısına gelemeden perişan olduk. Tesislerde adım atacak yer yok, kuyruklar bitmiyor. Her bayram aynı manzara; yollar artık bu araç yükünü kaldırmıyor" dedi.



Emniyet ve jandarma ekipleri, özellikle Trabzon-Ankara ve Trabzon-İzmir gibi uzun mesafeli hatlarda sürücülerin yorgunluk kaza riskini artırdığı konusunda kırmızı alarm verdi. Ekipler şu kritik uyarıları yineliyor:

"'2 Saatte 15 Dakika' Kuralı: Uykusuzluk ve dur-kalk trafiğin getirdiği sinir harbi kazalara davetiye çıkarıyor. Her iki saatte bir mutlaka mola verilmeli.

Emniyet Şeridi İhlaline Ağır Cezalar: Kilitlenen trafikte emniyet şeridini işgal eden sürücülere karşı dron destekli denetimler sıklaştırıldı.

Takip Mesafesi: Zincirleme kazaların önüne geçmek için yoğun trafikte dahi takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.

Bayram tatilinin son saatlerinde Ankara ve İzmir yönündeki giriş noktalarında yoğunluğun gece yarısına kadar katlanarak artması bekleniyor."