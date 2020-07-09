Trabzon'daki şiddetli yağış

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte dün şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan ve taşkınlar sonucu başta Yomra, Sürmene ve Köprübaşı ilçeleri olmak üzere Araklı, Akçaabat, Hayrat ve Of'ta da hasar oluştuğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci oturumu, Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, gündem maddelerine geçmeden önce Sakarya'da meydana gelen patlamaya değinerek, şehit jandarma personeline Allah'tan rahmet, yakınlarına, jandarma teşkilatı ve millete başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren yağış sonrası meydana gelen heyelana ilişkin bilgi veren Zorluoğlu, "Şiddetli şekilde uzun süre devam eden yağmur nedeniyle birçok ilçemizin bazı mahallelerinde yaşanan heyelanlar ve sel baskınları neticesinde çeşitli hasarlar meydana geldi. Ağırlıklı olarak Yomra, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerimiz olmak üzere Araklı, Akçaabat, Hayrat ve Of'ta da hasarlar oluştu." diye konuştu.

Zorluoğlu, heyelan yaşanan bölgelerde incelemede bulunduğunu belirterek, "Can kaybı ve yaralı olmaması tesellimiz. Hemen aklımıza geçen sene Araklı'da yaşadığımız afet geldi. O zaman 10 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Bu sefer çok şükür can kaybı olmaması hepimizi rahatlattı." dedi.

- "Her türlü araç gereç ve imkanımızla müdahalede bulunduk"

Tüm kurumlarla koordineli çalışma gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren Büyükşehir Belediyemiz, ilgili ilçe belediyelerimiz, Karayolları, AFAD, Jandarma ve Emniyet teşkilatları, sağlık teşkilatımız tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde bu taşkınlardan ortaya çıkacak zararları minimize etmek için canla başla çalıştı. Dün akşamdan itibaren sayın Valimiz de ben de gelişmeleri yakından takip ettik. Her türlü araç gereç ve imkanımızla müdahalede bulunduk."

- İki ev yıkıldı

Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi ve Yomra ilçesi Kıratlı Mahallesi'nde iki evin yıkıldığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ben Yağmurlu Mahallesi'nde yıkılan evi bizzat gördüm. İçerisinde bir hanımefendi ve kayınpederi berabermiş. Kısa süre önce evi boşaltmak suretiyle bir büyük felaketin önüne geçilmiş oldu. Tüm mahallelerdeki vatandaşlarıma şahsım ve meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah daha beterinden memleketimizi ve ülkemizi muhafaza eylesin."

Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis toplantısı, 7 gündem maddesinin müzakere edilmesinin ardından sona erdi.



