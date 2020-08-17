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Aktüel

Trabzon'daki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Devletimiz her konuda gerekeni yapacak ve yaraları saracaktır. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:37:20 -
Trabzon'daki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde 14 Ağustos Cuma günü meydana gelen sel ve heyelanın ardından hasar tespit ve su temini çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of ilçesinde sel ve heyelandan zarar gören Fındıkoba, Ballıca ve Sugeldi mahallelerini ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve ilgililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.

- "Ekiplerimiz heyelanın etkilerini gidermeye çalışıyor"

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde bölgede etkisini gösteren yağışların, ne yazık ki heyelanları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Of ilçesindeki heyelanda bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Zorluoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren izinli personeli de göreve çağırmak suretiyle adeta seferberlik ilan ettiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden, tam kadro halinde görev yaparak üstün bir gayretle heyelanın etkilerini gidermeye çalışıyor. Yolun açık olduğu yerlere TİSKİ ekiplerimiz tarafından su verildi. Çalışmaların sürdüğü yerlere tankerlerle su takviyesi yapılacak."

- "Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor"

Vatandaşların yaralarının sarılacağını belirten Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da bölgeye gelerek hassasiyetle incelemelerde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Devletimiz her konuda gerekeni yapacak ve yaraları saracaktır. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun."

Zorluoğlu, ilçedeki bazı evleri ziyaret ederek talepleri dinledi.

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