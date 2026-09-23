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Sağlık Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi bu yıl 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya hizmet verdi
Sağlık

Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi bu yıl 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya hizmet verdi

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Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi bu yıl 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya hizmet verdi

Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi bu yıl 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya sağlık hizmeti verdi. Başhekim Prof. Dr. Tekinbaş, yapay büyüme istemediklerini söyledi.

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, bu yıl 25 ülkeden gelen 2 bin 970 hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastaların geldiği ülkeler arasında Körfez ülkelerinin yanı sıra Norveç, Hollanda, Almanya, Mısır ve Burkina Faso da bulunuyor.

Trabzon, sağlık turizmi kapsamında son bir yıl içerisinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara şifa olmayı sürdürüyor. İleri düzey sağlık sorunlarının çözüldüğü bir merkez olarak çalışan hastanede, bilimsel başarıların ve sağlık hizmetlerindeki niteliğin korunmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek "Yurt dışından ileri vakalar daha fazla geliyor. Kanser vakaları, kardiyak problemler, çocuk cerrahisi ve ürolojik sorunlar başta olmak üzere hemen hemen her branştan hasta kabul ediyoruz" dedi.

Yaz döneminde ağırlık Körfez ülkelerinde

Tekinbaş, hasta profili ve ulaşım imkânlarına ilişkin şunları söyledi: "Ülkemizin, özellikle sağlıkta dönüşüm kapsamında, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sağlık alanında geldiği noktada, tüm hastanelerimizin gerekli çalışmaları yürütmesiyle birlikte sağlık turizmi konusunda da önemli bir seviyeye ulaştık. Birçok ülkeden hasta kabul ediyoruz. Yaz döneminde özellikle Körfez ülkelerinden gelen hastalar daha ağırlıklı oluyor. Bunun yanında sürekli devam eden bir Gürcü hasta kapasitemiz var. Orta Asya'daki bazı ülkelerden ülkemize direkt uçak seferleri bulunuyor. Dolayısıyla ulaşımla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Ancak sağlık turizminde büyümeyi doğal ve organik bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yapay bir büyüme istemiyoruz. Biz her zaman bu düşünceyle sağlık turizmi faaliyetlerimizi yürütüyoruz."

"Uluslararası hastaları yalnızca ekonomik bir gelir olarak görmüyoruz"

Her yıl artış trendinin yükseldiğini ifade eden Tekinbaş, "Uluslararası hastaları yalnızca ekonomik bir gelir olarak görmüyoruz. Onların dertlerine derman olan, çözülemeyen problemlerini çözen, merhametli bir sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmi alanımızı yönetmek istiyoruz. Aylık gelir açısından da oldukça iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Tekinbaş, sözlerini "Türkiyemiz sağlık konusunda dünyada daha ileri bir seviyede. Her yıl artış trendi var" diye tamamladı.

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