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Gündem Trabzon'daki denetimlerde 35 bin 550 lira ceza kesildi
Gündem

Trabzon'daki denetimlerde 35 bin 550 lira ceza kesildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal eden 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:54:00 -
Trabzon'daki denetimlerde 35 bin 550 lira ceza kesildi

Trabzon'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, denetimlerde 17 kişiye ceza kesildi. Kuralları ihlal eden kişilere 35 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamda, 18 Mart'tan itibaren denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sahil, lokanta, kıraathane, restoran, kafeterya, kahvehane, kafe, kır bahçesi gibi yerler ile karantina altına alınan bölgelerde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 46 ekip ve 221 personel ile 509 yerde denetim yapıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye de 28 bin 350 lira para cezası uygulanırken maske kullanım zorunluluğuna uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Denetimlerde toplam 35 bin 550 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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