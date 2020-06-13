Trabzon’da yenileme projeleri hızlanıyor

474 riskli binanın 422’sinin de yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, şunları söyledi: “Tabii bir taraftan yıkarken bir taraftan da yapım sürecini yürütüyoruz. Bu çerçevede Ortahisar Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 etapta toplamda bin 85 konut ve iş yerlerinin yapımını tamamladık. Bunların etaplar halinde teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Yine Ortahisar Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 353 konut ürettik ve bu çerçevede hem Trabzon Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyemizle birlikte de bu kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz.“

33 milyar liralık iş yaptık

Trabzon’a büyük önem verdiklerini kaydeden Kurum, “Bu şehrimize biz 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 33 milyar liralık iş yaptık. Pek çok hizmet verdik, vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.