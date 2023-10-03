Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Maçka ilçesinin Ocaklı mahallesinde A.K. (68), S.K. (34) ve F.C.B. (27) isimli şahısların evlerinde ve bahçelerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve uyuşturucu üretmek için kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik timleri ekiplerinin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği ‘Limon’nun da katıldığı operasyonda 3 bin 700 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucuların ele geçirilmesinde büyük katkısı olan Narkotik köpeğinin verdiği poz ise çok beğenildi.