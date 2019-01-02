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Trabzon'da üretiliyor! 64 ülkeye satılıyor

Trabzon’da üretilen elektrikliısıtıcılar dünyanın pek çok noktasına ihraç ediliyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 06:20
Trabzon'da üretiliyor! 64 ülkeye satılıyor

Avrupa ülkelerinin tamamına, Kanada ve ABD’nin yanı sıra sıcak ülkeler Brezilya ve Suudi Arabistan’a da elektrikli ısıtıcı ihraç eden Albayrak kardeşler hedeflerini ihracat sayısını yükselmek için ürün listelerini geliştiriyor. 1987 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 2000 yılından sonra da ihracata başlayan Albayrak kardeşler el işçiliğini ön planda tutuyor.

Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, katma değeri yüksek ürünleri üreterek ihracat sayısını yükselttiklerini belirterek yurtdışında ürettiklerini ürünün kalitesini beğenildiğini söyledi. Albayrak, “İhracat yaptığımız ülkeler artık bizden yeni ürünler istiyor” dedi. İhracat gerçekleştirilen ülkelerden biri olan Çin’de ürünlerinin beğenildiğini vurgulayan Albayrak, “İhracatımız üretimin yüzde 70’ine ulaştı. İç piyasadan daha fazla dış piyasada talep görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:47
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