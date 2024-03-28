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Ekonomi Trabzon’da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç edildi
Ekonomi

Trabzon’da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:46:00 -
Trabzon’da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç edildi

Doğu Karadeniz’de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2023’te 60 ülkeye 200 bin silah ihraç etti.

Trabzon’daki Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde 1993’ten bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, ilk başlarda TSK’nın çeşitli birimlerine ve iç pazara silah üretirken, daha sonraki yıllarda yurt dışına açılarak silahların büyük kısmını ihraç etmeye başladı. Her geçen yıl kapasitesini yükselten firma, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye silah sattı.

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