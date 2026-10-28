Trabzon'da uçurumdan atlayan 184 koyun telef oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon’un Maçka ilçesi Galyan Vadisi’nde yabani bir hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu.
Yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaşanan olayda 184 koyun telef olurken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.
Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.