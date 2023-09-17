Trabzon'da turiste yumruk atan şahıs tutuklandı

Trabzon'da bir turisti darbetttiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama ise Trabzon Valiliğinden geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi saat 22.20 sıralarında kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı anımsatıldı.

Saldırgan tutuklandı

Olayı "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşının, aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı turistin yere düştüğü belirtilen açıklamada, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma sonucu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Turist taburcu edildi

Açıklamada, Kuveytli turistin hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildiği kaydedilerek, "Saat 22.20 sıralarında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini, 'Turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan ve olaya karışıp Kuveyt vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk vatandaşı polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma neticesinde bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olaydan etkilenen Kuveyt vatandaşı misafirimiz hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabah 03.00 sıralarında taburcu edilmiştir. Trabzonlu hemşerilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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