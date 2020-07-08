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Aktüel

Trabzon'da toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:40:01 -
Trabzon'da toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

TRABZON (AA) - Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmemesi yönünde karar aldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda, son zamanlarda fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tedbirlerin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği gündeme geldi.

Kurul, bu kapsamda kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturan asker uğurlamalarına müsaade edilmemesi gerektiğine karar verdi.

Ayrıca otogar ve havaalanı gibi yerden yapılacak uğurlamalarda da birinci derece yakınların dışında toplu uğurlamaların yapılamayacağı karara bağlandı.


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