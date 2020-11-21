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Aktüel Trabzon'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Trabzon'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:38:22 -
Trabzon'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Gürcistan plakalı tır, Sancak Mahallesi'nde kuryelik yapan Ahmet Can Günay idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Günay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günay, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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