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Aktüel Trabzon'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Aktüel

Trabzon'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:53:53 -
Trabzon'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 05 AAL 812 plakalı tır, Araklı-Bayburt kara yolundaki Salmankaş Tüneli mevkisinde, akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 61 ACE 297 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak sürüklenen minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile araçtaki 7 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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