Trabzon'da "taklit ürün" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Trabzon'da ünlü markaların taklit ürünlerinin satışını yapanlara yönelik operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da ünlü markaların taklit ürünlerinin satışını yapanlara yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, kentte faaliyet gösteren 12 iş yerinde, İl Denetim Komisyonu üyelerince denetim ve kontroller yapıldı. Kontrollerde, üzerinde ünlü markalara ait ibareler bulunan toplam 114 çanta, tişört, kemer, cüzdan gibi taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi, "Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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