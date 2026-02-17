Trabzon’da şüpheli ölüm: Sanal oyun iddiası gündemde

Trabzon’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SANAL OYUN İDDİASI

Olayla ilgili sanal oyun şüphesi gündeme geldi. Bilgin’in, sanal oyun oynadığı ve oyunda kendisine verilen görevleri yerine getirirken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Odada yapılan incelemede, sanal oyunda kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI: KÂĞITLAR VE BİLGİSAYARA EL KONULDU

Eymen’in odasında bulunduğu belirtilen kâğıtlar ile bilgisayarına, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

CENAZE ÇARŞIBAŞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Abdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.