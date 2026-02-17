  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi Ukrayna Avrupa’ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Clinton, ABD Başkanını belgeleri "örtbas etmekle" suçladı Trump Epstein’in üstünü örtüyor Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle
Gündem Trabzon’da şüpheli ölüm: Sanal oyun iddiası gündemde
Gündem

Trabzon’da şüpheli ölüm: Sanal oyun iddiası gündemde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzon’da şüpheli ölüm: Sanal oyun iddiası gündemde

Trabzon’da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, evinde hareketsiz bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayda sanal oyun kaynaklı “görev” şüphesi üzerine dijital materyallere el konuldu.

Trabzon’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SANAL OYUN İDDİASI

Olayla ilgili sanal oyun şüphesi gündeme geldi. Bilgin’in, sanal oyun oynadığı ve oyunda kendisine verilen görevleri yerine getirirken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Odada yapılan incelemede, sanal oyunda kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI: KÂĞITLAR VE BİLGİSAYARA EL KONULDU

Eymen’in odasında bulunduğu belirtilen kâğıtlar ile bilgisayarına, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

CENAZE ÇARŞIBAŞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Abdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Barışma teklifi ölüm getirdi: Mahkeme günü kan döküldü
Barışma teklifi ölüm getirdi: Mahkeme günü kan döküldü

Gündem

Barışma teklifi ölüm getirdi: Mahkeme günü kan döküldü

Siirt’te korkunç ölüm
Siirt’te korkunç ölüm

Yerel

Siirt’te korkunç ölüm

Çarptığı bebeği ölüme terk edip kaçmıştı! Katil motosiklet sürücüsü yakalandı
Çarptığı bebeği ölüme terk edip kaçmıştı! Katil motosiklet sürücüsü yakalandı

Yaşam

Çarptığı bebeği ölüme terk edip kaçmıştı! Katil motosiklet sürücüsü yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu
Gündem

Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası göreve geleceği, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanları..
Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23