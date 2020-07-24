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Aktüel

Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:18:03 -
Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çamlıca Mahallesi Hükümet Caddesi'nde oto kiralama firması sahibi olan Kenan Aydemir ile Ş.Y arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y, aracından çıkardığı tabanca ile Aydemir'e ateş etti.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan Aydemir yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Ş.Y, gözaltına alındı.


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