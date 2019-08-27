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Trabzon'da şiddetli yağış

Of ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda, alt katı toprak dolan evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı- Kaymakam Eyüp Fırat:- "Korkmasın hemşehrilerimiz, biz buradayız. Bu evle ilgili de vatandaşlarımızla konuştuk, buradan çıkardık, gereğini yapacağız"

27 Ağustos 2019 Salı 19:47
Trabzon'da şiddetli yağış

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışa bağlı toprak kayması sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde, şiddetli yağış sonucu oluşan su ve yamaçtan kayan toprak, yolun alt kesiminde bulunan Sait Düzenli'ye ait evin ahır olarak kullanılan alt katına doldu.

Olay sırasında evin üst katlarında bulunan Fatma Düzenli ile oğlu Enes ve görümcesi olan zihinsel engelli Zeynep Düzenli mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Zeynep, Enes ve Fatma Düzenli, evden alınarak yakınlarının yanına yerleştirildi.

Düzenli ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden Kaymakam Eyüp Fırat ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, çalışmaları yerinde izleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Of Kaymakamı Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can kaybı ve ciddi bir mal kaybı olmadığını söyledi.

Evin her iki tarafından heyelan meydana geldiğini belirten Fırat, "Bunun dışında mahalle aralarında gezdik, çok şükür ciddi bir durumumuz yok." dedi.

Fırat, coğrafyanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok kısa süreli bir yağmur yağdı ama gördüğünüz gibi ciddi bir heyelana sebebiyet verdi. Korkmasın hemşehrilerimiz, biz buradayız. Bu evle ilgili de vatandaşlarımızla konuştuk, buradan çıkardık, gereğini yapacağız. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise şiddetli yağışların bölgenin en büyük sıkıntılarından biri olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce Samsun ve ilçelerinde, yaklaşık bir ay önce de Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yağışları anımsatan Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük sıkıntısı bu yoğun yağışlar neticesinde karşılaştığımız heyelanlar. Zaten heyelana müsait bir bölge Karadeniz. Arazinin eğimli olması, bir de maalesef bunun önüne geçilememiş zamanında, bitki toprağı çok az. Arazi yapısını görüyorsunuz, kayanın üzerinde yaklaşık bir metre toprak var. Bir de bu arazilerin arasında daha önce büyüklerimizin bahsettiği ve sürekli açık tutulan, kehrizler diye bahsedilen kanalların kapanmış olması."

Sarıalioğlu, çok kısa sürede, saat 17.00-17.15 civarlarında metrekareye 140 kilogram yağmur yağdığına işaret ederek, "Arazinin de engebeli olmasıyla sürekli bu manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Kaymakamlık ve AFAD burada, Allah'a şükür can kaybı yok. Gereken neyse yapılacak, vatandaşlarımızın zararının tazmininden tutun da gerekli önlemlerin alınmasına kadar belediye olarak, devlet olarak buradayız. İnşallah yaralar en kısa zamanda sarılacak." diye konuştu.

Öte yandan, yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı mahallelerde heyelanlar meydana geldi, ağaçlar devrildi.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:47
  1. Of
  2. şiddetli yağış
  3. toprak kayması
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