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Aktüel

Trabzon'da şiddetli yağış

Yomra ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Yomra-Özdil kara yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:19:01 -
Trabzon'da şiddetli yağış

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde Yomra-Özdil kara yolu, şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yomra Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.

Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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