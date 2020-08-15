Trabzon'da sel ve heyelanların ardından çalışmalar devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde, dün yaşanan sel ve heyelanın ardından temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Of ve Hayrat ilçelerinde etkisini gösteren aşırı yağışın, sel ve heyelana neden olduğu belirtildi.

Of ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan 8 mahalle yolunun, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından günün ilk ışıklarıyla açılmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Of ve Hayrat ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından süratle açılmaya başlandı. Of ilçesine bağlı Kavakpınar, Sefaköy, Sugeldi, Fındıkoba, Çukurova, Sarayköy, Dumlusu ve Saraçlı Mahallelerinde yaşanan heyelanın ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Heyelanın ardından temizleme çalışmalarına başlayan ekipler, tüm yolları zaman kaybetmeden açarak ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlıyor."

Açıklamada, son zamanlarda bölgede etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle heyelan ve su baskınlarının meydana geldiğine işaret edilerek, dün yaşanan heyelanda bir vatandaşın da hayatını kaybettiği anımsatıldı.

- "70 araç 110 personel ile bölgede çalışma yürütmekteyiz"

Ekiplerin dün geceden itibaren harekete geçerek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına titiz bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda izinde olan tüm personelimizi de bölgeye sevk ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. TİSKİ'den aldığımız 23 araç ve 40 personel ile toplamda 70 araç 110 personel ile bölgede çalışma yürütmekteyiz. Bölgede 3 ana isale hattı olmak üzere 51 içme suyu arızası bulunmaktadır ve 1200 metre içme suyu hattı zarar görmüştür. Ekiplerimiz bu arızaları gidermek için de yoğun çalışma gerçekleştirmektedir."

Açıklamada, riskli bölgelerde evleri bulunanların, etkili yağışlarda evlerinden ayrılmaları da istendi.



