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Aktüel

Trabzon'da "Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:11:03 -
Trabzon'da "Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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