  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Trabzon'da polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:43:18 -
Trabzon'da polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Ortahisar ilçesinde trafik ve asayiş şube müdürlüklerinde görev yapan polisler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen polis memurları, Orhan Çiçek'in yaşam kategorisinde "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!
Teknoloji

Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!

Android işletim sistemi kullanan akıllı cihazların kablolu ya da kablosuz bağlantı ile Google’ın destek verdiği araçlarla iletişim kurmasını..
Koronavirüsten korunmak için dua edecekler
Dünya

Koronavirüsten korunmak için dua edecekler

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçiren Pakistan’da, salgından korunmak için ülke genelinde dua edileceğ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay