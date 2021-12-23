Trabzon’da okullar tatil mi? Trabzon kar tatili var mı? 24 Aralık 2021 Cuma Trabzon yarın okul tatil mi?

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi? Trabzon’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ekipler yolu açmak için çalışma yaparken yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde de otomobil ve kamyonları kara saplanınca bölgede mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı. Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İstanbul'da dün gece yüksek kesimlerde kar yağışı görülmüştü.

Trabzon’da okullar tatil mi?

Trabzon’da 23 Aralık Perşembe günü (yarın) il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi. Trabzon’da yarın (24 Aralık Cuma) okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Trabzon Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.