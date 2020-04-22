  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Trabzon'da Mustafa Kemal'in posterini tersten astılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon Üniversitesi'nde, Mustafa Kemal portresi ters asıldı.

2020-04-22 15:54:00 - 2020-04-22 16:10:34
Trabzon'da Mustafa Kemal'in posterini tersten astılar

Trabzon Üniversitesi'nin Fatih Kampüsü'ndeki binaya 23 Nisan nedeniyle asılan Mustafa Kemal portresinin ters olması dikkat çekti.

Personel hakkında işlem başlatıldı

Tepkiler üzerine Trabzon Üniversitesi yönetimi de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada hatanın hemen farkına varılarak değiştirildiği belirtilirken, ilgili personel hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu.

Üniversite ayrıca, olay hakkında yapılan bazı yorumlar karşısında da hukuki yollara başvurulacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

neco

yazik bunun icinde sorusturma hukuki islem baslatacaklarmis.dunyada boyle ...lik yok.yanlislik olabilir.degermi.ugrastigin seye bak.bu ... seven oldugu gibi sevmiyende olacak gayet dogal.bide demokrasi diyeceksin bide boyle findik kabugunu doldurmiyan seylerle ugrasacaksin.
  • Yanıtla

kuntakinte

EE NE OLMUŞ YANİ SONRA DÜZELTMİŞLERDİR ÇOKMU ÖNEMLİ CEHENNEME Mİ GİDERLER AYETMİ VAR 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı