Trabzon'da Mustafa Kemal'in posterini tersten astılar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon Üniversitesi'nde, Mustafa Kemal portresi ters asıldı.
Trabzon Üniversitesi'nin Fatih Kampüsü'ndeki binaya 23 Nisan nedeniyle asılan Mustafa Kemal portresinin ters olması dikkat çekti.
Personel hakkında işlem başlatıldı
Tepkiler üzerine Trabzon Üniversitesi yönetimi de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Açıklamada hatanın hemen farkına varılarak değiştirildiği belirtilirken, ilgili personel hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu.
Üniversite ayrıca, olay hakkında yapılan bazı yorumlar karşısında da hukuki yollara başvurulacağını ifade etti.