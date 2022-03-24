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Ekonomi Trabzon'da milyon dolarlık fındık ihracatı
Ekonomi

Trabzon'da milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan ocak-şubat döneminde 122 milyon 587 bin 888 dolarlık fındık ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 14:50:00 - 2022-03-24 14:52:19
Trabzon'da milyon dolarlık fındık ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon'dan yılın ilk iki ayında yurt dışına 25 bin 149 ton fındık satıldığını belirtti.

Bu dönemdeki fındık dış satım tutarının 122 milyon 587 bin 888 dolar olduğunu dile getiren Cirav, "İlimizden 2022 yılının ilk iki ayında 44 ülkeye fındık ihraç edildi. Bu dönemde İtalya, Almanya ve Polonya en fazla fındık ihraç edilen ülkeler oldu. Ayrıca Almanya geçen yılın aynı dönemine oranla ihracat potansiyelini en fazla artıran ülke oldu." dedi.

Cirav, şunları söyledi:

"Son yıllarda artık tüm ülkelerin tarıma verilen desteklerde tamamen değişikliğe giderek sürdürülebilir üretim, birim başına verim artışını sağlayacak politikalara yöneldiklerini görmekteyiz. Özellikle iklim değişiklikleri, küresel ısınmanın gelecekte tarımda verim kayıplarına yol açacak etkilerini yok etmek için tüm ülkeler seferberlik başlatmış durumda. Ülkemizin de bu gelişmeler paralelinde fındık tarımına gereken önemi vermesi aciliyet arz etmektedir. Birim başına verim ve kaliteli ürün üretiminin teşvik edilmesi ve destekleme politikalarının bu yönde oluşturulması önemlidir."

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