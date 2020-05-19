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Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:42:36 -
Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza

TRABZON (AA) - Trabzon'da, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 kişiye toplam 35 bin lira para ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesinde kahvehane işleten bir kişinin, kahvehanelerin kapatılması nedeniyle evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişinin kumar oynadığı masanın üzerinde bulunan 8 bin 115 lira ile 38 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla evinde kumar oynatan şüpheli hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 8 kişiye ise "kumar oynamak" kabahatinden 1225'er lira, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası kesildi.

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