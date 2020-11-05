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Aktüel Trabzon'da kültür sanat
Aktüel

Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Medyum"oyununu sahneliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:22:29 -
Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığını Volkan Satır ve Durulcan Yaman üstleniyor.

Oyun, bugün, 7 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.


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