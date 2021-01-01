  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:37:43 -
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, ilçenin Karaağaçlı Mahallesi Zere Yaylası'nda kahvehane olarak kullanıldığı tespit edilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir araya gelen kişilerin oyun oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde oyun oynadıkları tespit edilen 7 kişiden her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor
Gündem

Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere nede..
Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler

Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığını Türk okullarına saldırarak gösteren Yunanistan 2020’nin son günü yine rahat durmadı. Gümülcine’de bu kez Tü..
Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA'nın son durumu ve teslimat faaliyetleriyle ilgili öneml..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay