Emniyet Genel Müdürü görevden alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emniyet Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı. Demirtaş’ın yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Emniyet teşkilatının en üst kademesinde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı. Şahin'in yerine Ankara Valisi olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ise Aydın Valisi oldu. İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük de yaman Valisi olarak atandı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü (Vali) olarak atanırken; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine atandı.

İçişleri Bakanlığında da atamalar yapıldı. Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli, Genel Müdür oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünde de atamalar oldu. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü; Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürü; Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürü; Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürü; Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

