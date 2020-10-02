  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 35 bin 550 lira ceza kesildi
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 35 bin 550 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:50:33 -
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 35 bin 550 lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal eden 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 18 Mart'tan itibaren Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sahil, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi yerler ile karantina altına alınan bölgelerde 46 ekip ve 221 personelin katılımıyla 509 umuma açık yerde denetim yapıldığı vurgulandı.

Denetimler sırasında maske kullanım zorunluluğuna uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye de 28 bin 350 lira olmak üzere toplam 35 bin 550 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu
Gündem

İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İsmail Saymaz’ı ziyaret ederek ‘dansöz’ tablosu ve ‘Nutuk’ hediye etti. İmamoğlu’nun hediyesi Saymaz’ın en bi..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay